أسطورة الهلال يوجه رسالة للشهراني بعد إلغاء هدفه أمام الرائد

أعرب نجم نادي الهلال السابق، صالح النعيمة، عن سعادته الغامرة بعد تحقيق الزعيم للفوز على مضيفه الرائد بهدف دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وعقب اللقاء، قال النعيمة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “خطوة مهمة للأمام .. اللقاء فيه دروس كبيرة ، والأهم هو انتزاع النقاط الثلاث وتدارك الأخطاء مستقبلاً بالتوفيق يالأزرق”.

وحرص الأسطورة الهلالية على توجيه رسالة إلى اللاعب ياسر الشهراني، الذي تم إلغاء هدفه في شباك الرائد، قبل أن يعود ويصنع هدف الفوز لزميله علي البليهي، وكتب النعيمة “الف مبروك يابطل ، إصرارك اليوم مع زملائك على انتزاع النقاط الثلاث كان هو الهدف الأجمل والقادم أجمل بإذن الله”.

وكان ياسر الشهراني قد علق على الهدف الذي سجله وتم إلغاؤه في مباراة الرائد “مبروك الفوز يازعماء.. اتلغى الهدف بس ما راحت النقاط ان شاءالله بيجي الهدف بالجايات”.

وحقق الهلال فوزًا صعبًا وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 84 عن طريق كرة رأسية من علي البليهي، مستغلا كرة عرضية من الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

بهذه النتيجة واصل الهلال تصدره لبطولة الدوري ورفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الثامن.

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