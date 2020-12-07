مينو رايولا: انتهى وقت بوجبا في مانشستر يونايتد، ويوفنتوس فوت ثنائية رونالدو وإبراهيموفيتش

كشف وكيل أعمال بول بوجبا “مينو رايولا‘ أن الوقت الذي قضاه الدولي الفرنسي في صفوف العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد قد انتهى، مضيفًا أن يوفنتوس كان يجب أن يوقع مع موكله الآخر ومهاجم ميلان “زلاتان إبراهيموفيتش”.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في يونيو 2021، وقد يكون في طريق مفتوح للخروج من ملعب أولد ترافورد في الصيف القادم بعد معاناته من الإستمرارية في الأداء مع الشياطين الحمر.

وقال رايولا لـتوتو سبورت متحدثًا عن الوقت الذي قضاه بول بوجبا في مانشستر يونايتد وأضاف بشكل مُختصر: “لقد انتهى الأمر”، في إشارة إلى نهاية حقبة بطل كأس العالم مع فريق أولي جونار سولشاير.

و تطرق رايولا في حواره مع الصحيفة الايطالية أن بطل الدوري يوفنتوس كان عليهم التوقيع مجدداً مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد نهاية فترته في أمريكا بدلاً من ميلان وأضاف: “كان على يوفنتوس التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش، سيكون شريكًا مثاليًا لكريستيانو رونالدو في خط الهجوم “.

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