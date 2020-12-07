شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالعينين يكشف كواليس حديثه مع «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، إنه يرحب بالنجوم الكبار الذين حضروا المؤتمر الصحفي، موضحا أن البداية دائما صعبة والوصول للقمة أصعب، لكن مع الإصرار من الممكن تحقيقه. وكشف أبوالعنين أنه محب ومشجع للنادي الأهلي لكنه حاليا يدعم ناديه ولا للتعصب في الرياضة، موجها التحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي الذي تحدث معه، وأكد توفير كل شيء لدعم ناديه حديث العهد بالدوري، مشدداً على أن اسم ناديه سيراميكا كليوباترا وليس سيراميكا فقط. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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