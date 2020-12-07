شكرا لقرائتكم خبر عن «الماوي» يقتنص فضية تنس الطاولة ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الناشئ أحمد الماوي لاعب تنس الطاولة في نادي الزمالك على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية تحت 15 سنه والتي استضافها نادي الصيد مؤخراً .
و حصل لاعب الصيد عمرو طنطاوي على المركز الثاني تحت 12 سنة وحصلت زميلته اللاعبه خديجة على المركز الثاني تحت 12 سنة وحصلت أيضاً اللاعبه فريدة عمر على المركز السادس تحت 15.
كما استطاع اللاعب محمد عمر واللاعبة چنى خالد الصعود لدور 16 لمرحلة 15 سنة، و قام بتوزيع الجوائز الدكتور محمد خريبة مقرر لجنة تنس الطاولة.
وأهدي الماوي ميداليته للمستشار احمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت خصوصا انها الميدالية الوحيدة الذي حصل عليها الزمالك في البطولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر «الماوي» يقتنص فضية تنس الطاولة ببطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.