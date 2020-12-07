شكرا لقرائتكم خبر عن «الماوي» يقتنص فضية تنس الطاولة ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الناشئ أحمد الماوي لاعب تنس الطاولة في نادي الزمالك على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية تحت 15 سنه والتي استضافها نادي الصيد مؤخراً .

و حصل لاعب الصيد عمرو طنطاوي على المركز الثاني تحت 12 سنة وحصلت زميلته اللاعبه خديجة على المركز الثاني تحت 12 سنة وحصلت أيضاً اللاعبه فريدة عمر على المركز السادس تحت 15.

كما استطاع اللاعب محمد عمر واللاعبة چنى خالد الصعود لدور 16 لمرحلة 15 سنة، و قام بتوزيع الجوائز الدكتور محمد خريبة مقرر لجنة تنس الطاولة.

وأهدي الماوي ميداليته للمستشار احمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت خصوصا انها الميدالية الوحيدة الذي حصل عليها الزمالك في البطولة.