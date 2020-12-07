شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يعلن قائمة الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي تستعد لخوض النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز. وجاءت قائمة المصرى البورسعيدى على النحو التالى : حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته خط الدفاع : علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس – محمد جابر – أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح – كريم العراقى – محمود حمد – أحمد شوشة – معاذ أنور خط الوسط : فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى خط الهجوم : كازادى كاسونجو – أحمد جمعة – أوستن أموتو – جريندو عبد اللطيف – زياد فرج الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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