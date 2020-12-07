شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القوصي: البطولة الأفريقية للسلة هي الأصعب تنظيمياً والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير بطولة أمم أفريقيا للناشئين، أن البطولة هي الأصعب من حيث التنظيم من وجهة نظره. وقال القوصي إن البطولة هي الأصعب من حيث التنظيم، بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس "كورونا" وضرورة خضوع جميع البعثات للمسحات الطبية كل 48 ساعة، وتحديد مواعيد للسفر والتنقل بشكل دقيق، وكذلك فيما يخص الإعاشة والإقامة التي يجب الالتزام فيها بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي على الجميع. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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