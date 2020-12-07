شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يقرر قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك ، وذلك خلال اجتماع وزير الرياضة مع المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة في وزارة الشباب والرياضة.

وعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية منذ قليل مع لجنة الكرة فى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم على والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير النادى، لتهدئة الأجواء وإثناء عبد الحليم على ومحمد عطية عن استقالتهما بعدما أعلن الثنائى أمس اعتذارهما عن استكمال المهمة.

وكان بعض مسئولى الزمالك، وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، قد فشلوا فى إقناع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة بالعدول عن قرارهما بالاستقالة لفرض مزيد من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.

من ناحية أخرى، أكد مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، أنه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة فى الزمالك، اتفق خلالها الطرفان على تجديد تعاقد فرجانى ساسى مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وقال مهند عون فى مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوى على قناة الزمالك: تم عقد جلستين مع أيمن يونس وتم الاتفاق على النواحى المالية، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين، ونفى مهند عون الانباء التى انتشرت مؤخرا عن رفض فرجانى ساسى التجديد للزمالك بعد تغيير إدارة النادى وإدارة الكرة ، قائلا : إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مشددا على أن علاقة فرجانى ساسى بجمهور الزمالك على أفضل ما يرام.