شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة عبد الله جمعة وأوباما.. والثنائي يغيب عن مباراة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمرت إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها يوسف أوباما وعبدالله جمعة لاعبا الزمالك، ليستمرا في العزل المنزلي، ويستمر بروتوكول العلاج الذي وضعه لهما محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، وأصبح في حكم المؤكد غياب الثنائى عن مباراة المقاولون في افتتاح مباريات القلعة البيضاء لبطولة الدورى العام، والمقررة السبت المقبل.

يذكر أن الثنائي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، قبل مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا أمام الأهلي، وكان برفقتهما محمود حمدى الونش لكنه تعافى من الإصابة وانضم للتدريبات أمس.