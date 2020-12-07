شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تجهيزات السفر للنيجر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسئولو النادي الأهلي خط اتصالات مع سفارة مصر في النيجر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للنيجر لمواجهة بطلها فريق سونيدديب في انطلاقة مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وتحدث مسئولو الأهلي مع نظرائهم في سفارة مصر بالنيجر عن عدة أمور تتعلق بملعب المباراة ودرجة الحرارة والإقامة ورحلة الطيران وغيرها من الأمور المهمة في هذه الرحلة الأولي للأهلي في النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية. وطلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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