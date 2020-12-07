شكرا لقرائتكم خبر عن علي غزال يظهر فى سموحة بعد انتقاله رسميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منذ قليل على غزال مدافع سموحة عقب التوقيع الرسمى للفريق السكندرى، وكان في استقباله محمد فرج عامر رئيس النادى، ووعد غزال بأن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة وجماهير النادى، متمنيًا أن يشارك سموحة في البطوله العربية هذا الموسم والمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.
من جانبه، قال غزال:«اللعب باسم نادى سموحة شرف لأي لاعب، النادى فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة وتم تصنيفه من الأندية الكبيرة التي تنافس على المربع الذهبى».
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