شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة «أوباما وجمعة» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها يوسف أوباما وعبدالله جمعة لاعبا الزمالك، للتأكد من شفائهما من فيروس كورونا، وجاءت النتيجة استمرار إيجابية عينة الثنائي ليستمرا في العزل المنزلي. من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وركز باتشيكو على تدريبات الكرة وتطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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