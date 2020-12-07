أستون فيلا يكشف موقف «تريزيجيه» من المشاركة أمام وولفرهامبتون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، جاهزية النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لخوض مواجهة فريق وولفرهامبتون، السبت المقبل، في الجولة الثانية عشرة، من منافسات الدوري الإنجليزي «بريميرليج». تحدث سميث، للموقع الرسمي لأستون فيلا، عن مدى جاهزية النجم المصرى تريزيجيه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال لقاء وست هام يونايتد، على مستوى الرأس، قائلا: «تريزيجيه بخير، وجاهز لمواجهة وولفرهامبتون، فهو أصيب بجرح في رأسه، ويتدرب حاليًا بوضع ضمادة على موضع الإصابة». وتعرض تريزيجيه، لإصابة قوية، خلال مواجهة وست هام، واحتاج النجم المصرى، إجراء 6 غرز في رأسه، بعد تدخل عنيف من لاعب الهامرز، خلال المباراة التي انتهت بخسارة الفيلانز، بنتيجة 2 – 1 الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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