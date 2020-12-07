شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفوز على الرائد بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الهلال، فوزًا صعبًا، من مضيفه فريق الرائد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مدينة الملك عبدالله الرياضية»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

انتظر الهلال، حتى الدقيقة 84 من زمن المباراة، ليسجل هدف الفوز، عن طريق المدافع على آل بليهي، من ضربة رأسية، بعد متابعته لعرضية زميله ياسر الشهرانى.

وعزز الهلال، صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط، عن فريق الشباب، صاحب المركز الثانى، برصيد 14 نقطة، بعد خسارته بالأمس أمام القادسية، بنتيجة 2 – 1، بينما توقف رصيد فريق الرائد، عند 10 نقاط في المركز الثامن.