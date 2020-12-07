شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة منير حسن من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منير حسن رئيس قطاع العلاقات العامة والتسويق بنادي الزمالك انه تقدم رسميا باستقالته مكتوبة للمستشار احمد بكري رئيساللجنة الموقتة التى تدير النادي وقال منير حسن في تصريح لـ«المصري اليوم«: «تقدمت باستقالتي لرفع الحرج عن اللجنة ومنحهم الفرصة لاختيار من يخلفه في منصبه« وأكد منير حسن أنه سيظل داعم ومساند لنادي الزمالك الذي ظل في خدمته علي مدار ٤٠ سنه في أكثر من منصب سواء عضو مجلس أو في الجهاز التنفيذي للنادي. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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