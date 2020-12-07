شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن يؤكد تفعيل عقده الجديد مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي تفعيل تعاقد اللاعب لمدة 3 مواسم مع الفريق الأحمر، وتابع النحاس:«تم إغلاق باب القيد وتسجيله في قائمة الفريق المحلية والإفريقية». وأكد النحاس، على ثقة المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني فى إمكانيات اللاعب المهارية وقدرته على تقديم مستوى جيد فى مركز المهاجم، مشيراً إلا أن تضييع اللاعب لعدد من الفرص لا يعبر عن مجهوده الحقيقي داخل الملعب . الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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