شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك ٢٠٠٣ بفوز على الاتحاد السكندري ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب القلعة البيضاء، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين .
وأحرز الهدفين للزمالك أحمد عبدالرحيم «ايشو» وعبدالله محمد. ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدرب عام- وحسام أسامة مساعد، ومحمد عبدالرحيم «ميشو» مدير إداري للفريق، ومدرب حراس ايمن الطويل، وخالد عبدالرسول علاج طبيعي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر زمالك ٢٠٠٣ بفوز على الاتحاد السكندري ببطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.