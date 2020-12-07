شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك ٢٠٠٣ بفوز على الاتحاد السكندري ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب القلعة البيضاء، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين .

وأحرز الهدفين للزمالك أحمد عبدالرحيم «ايشو» وعبدالله محمد. ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدرب عام- وحسام أسامة مساعد، ومحمد عبدالرحيم «ميشو» مدير إداري للفريق، ومدرب حراس ايمن الطويل، وخالد عبدالرسول علاج طبيعي.