شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٣» يفوز على الجونة برباعية نظيفة في افتتاح بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، فعلى ضيفه الجونة بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في افتتاح منافسات بطولة الجمهورية للمجموعة الأولى.

افتتح مازن أسامة أهداف الأهلي مبكرًا في الدقيقة الثانية، وأضاف رأفت خليل الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية في الدقيقة ٥٦، وسجل محمد وائل الهدف الثالث بتسديدة قوية «على الطائر» في الدقيقة ٧٨، قبل أن يختتم محمد أسامة «ميدو» الرباعية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٨١.

بهذا الفوز حصد الأهلي أول ٣ نقاط في مشواره بالبطولة، مسجلا ٤ أهداف ولم يستقبل أي هدف، ومن المقرر أن يخرج لمواجهة الإسماعيلي الأسبوع المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.