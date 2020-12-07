شكرا لقرائتكم خبر اختفاء حرف يثير السخرية من حارس ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن هناك شيء يدعو للضحك في المباراة التي اكتسح خلالها ليفربول ضيفه وولفرهامبتون 4-0 أمس الأول، ليشارك توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

لكن طريقة الكتابة على ظهر قميص حارس مرمى ليفربول كاويمهين كيلير، والذي شارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت قصة مختلفة.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي السابق ومقدم البرامج التليفزيونية الحالي جاري لينيكر، قد سارع إلى لفت النظر حول اختفاء حرف (إي) من الكتابة الإنجليزية لاسم اللاعب، وذلك عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي.

وقال لينيكر «الكثير من الإيجابيات مرة أخرى بالنسبة لليفربول، بما فيها أداء ممتاز من حارسه الشاب، ربما كمكافأة يمكن تهجئة اسمه بشكل صحيح».

وارتدى الحارس الأيرلندي قميصا آخر في الشوط الثاني، حيث جرى تعديل اسمه به.

وشارك كيلير بدلا من الحارس البرازيلي أليسون بيكير، حيث تعرض الأخير لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي تعادل بها الفريق 1-1 أمام برايتون الأسبوع الماضي.

وبدلا من الاستعانة بخدمات الحارس الإسباني أدريان، اختار كلوب الاعتماد على الحارس الأيرلندي في المباراة التي تغلب فيها الفريق 1-0 على أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا، كما أن المدرب الألماني كان راضيا للغاية عن أداء الحارس البالغ من العمر 22 عاما في مباراة أمس الأول.