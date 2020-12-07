الشيخ ينضم لصبحي وفتحي وإكرامي ببيراميدز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات الفريق قبل غلق باب القيد للموسم الجديد. ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات حتى 2023، بحضور مدير التعاقدات بالنادي عمرو بسيوني. وبات أحمد الشيخ سادس وآخر صفقات بيراميدز، استعدادا لانطلاق مباريات موسم وبات أحمد الشيخ سادس وآخر صفقات بيراميدز، استعدادا لانطلاق مباريات موسم الدوري المصري الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي. وفسخ الأهلي المصري تعاقده مع أحمد الشيخ وديا ليصبح لاعبا حرا وينتقل إلى بيراميدز.

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