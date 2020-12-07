شكرا لقرائتكم سمير كمونة: موسيماني كسب رهان بانون.. ولابد من تعاقد الأهلي مع مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سمير كمونة نجم النادى الأهلى السابق، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، خاطر بشكل كبير عندما اعتمد على المغربى بدر بانون، فى خط دفاع الأهلى خلال نهائى الكأس أمام الطلائع، وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "السادسة" على قناة الأهلى: الأهلى مع موسيمانى كانا موفقين فى اختيار بدر بانون، الفريق كان يحتاج إلى مدافع وبدر لاعب جاهز وكان يلعب فى فريق كبير، ولعب مباراة صعبة جداً فى نهائى بطولة، واختيار موسيمانى للاعب فى المباراة كان الأصعب، لأن ثبات التشكيل والتجانس كان مهم، ولذلك موسميانى جازف لثقته فى اللاعب، ولكن اختياره كان فى محله.

أضاف: بدر يبدأ الهجمة بشكل منظم ولديه ميزة فى سحب خط الظهر لوسط الملعب وعدم الاقتراب من الحارس مثل باقى المدافعين

استكمل: ديانج تطور جداً فى وسط الملعب كان لديه مشكلة فى الميس باص ولكنه تجاوزها، واستطاع أن يطور قدراته فى استخلاص الكرات والدفاع الجيد، وأصبح لديه نضج كروى مع السولية وحمدى فتحى، وقفشة خاصة بعدما أعاده موسيمانى فى مركزه بدلاً من اللعب على الأطراف، كل ذلك دعم خط وسط الأهلى بشكل كبير.

وأردف: خط ظهر الأهلى لا يحتاج إضافات وكذلك الوسط والأطراف، ولكن المركز الوحيد الذى يحتاج للتدعيم هو المهاجم الصريح، مروان محسن مطالب بأن يعمل على نفسه أكثر مع أحمد ياسر ريان، بالإضافة إلى مهاجم أفريقى هداف، الأهلى يصل إلى المرمى بشكل جيد لكن لا يترجم الفرص إلى أهداف.

واختتم: مجلس إدارة الأهلى كان موفق جداً فى اختيار موسميانى، واختصر الكثير من الوقت لخبرة المدرب بأفريقيا، واستطاع فى فترة قصيرة أن يطور أداء بعض اللاعبين واستعد بشكل جيد خلال المباريات المتبقية فى الدورى لأفريقيا، وبصمته ظهرت على قفشة والشحات وآجاى، واستطاع أن يحصد اللقب فى النهاية.