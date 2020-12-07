شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي.. والانتقال رسميا بالميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادي الزمالك علي توقيع عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلي علي استمارة الرغبة بموافقته علي الانضمام لصفوف الزمالك، ولكن سيتم إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي تبدأ في أواخر يناير المقبل.

وكشف مصدر بالزمالك أن عمر الوحش أتم اتفاقه مع مسئولي الزمالك علي كافة تفاصيل التعاقد ولكن تم تأجيل الصفقة الي فترة الانتقالات المقبلة حتي ينضم اللاعب بدون مقابل في ظل انتهاء عقده مع الإسماعيلي منتصف الموسم المقبل، وأضاف المصدر ان الإسماعيلي غالي في طلباته المادية رغم ان اللاعب يتبقي في عقده شهرين فقط، مما دفع مسئولي الزمالك للاتفاق مع اللاعب علي الانضمام للأبيض في فترة الانتقالات المقبلة بدون مقابل.

من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وركز باتشيكو على تدريبات الكرة وتطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران.

وقام باتشيكو بتكليف معاونيه مدحت عبد الهادي واليكس كوستا بالإشراف على تنفيذ اللاعبين للبرنامج المحدد في المران.

وانطلق مران الزمالك اليوم بعدة اجتماعات في مقدمتها اجتماع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو باللاعبين، وكذلك اجتماع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.

في نفس السياق تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع ايمن يونس رئيس لجنة الكرة في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة وتم خلالها اثناء العندليب عن استقالته التي تقدم بها أمس ، واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة .

وعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية جمعته مع عبد الحليم علي وايمن يونس ، تم خلالها تقريب وجهات النظر بين أيمن يونس وعبد الحليم على ليتراجع الأخير عن استقالته.

كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.