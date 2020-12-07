مرتضى منصور يهاجم الجنة المعينة : أيها المضللون الكاذبون تركت الزمالك وفي الخزينة 18 مليون جنيه





قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنه ترك أموال داخل نادي الزمالك، وليس كما يدعي البعض، موضحًا انه لم يترك مليون جنيه.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير، وأعضاء العمومية لنادي الزمالك، ويخدعهم بالكذب الجمعية مدعيًا أن خزينة النادي، لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط، وللأسف فهو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني كان في خزينة النادي 10 مليون جنيه، أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 مليون جنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى 4 مليون جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة الاشتراكات.

وتابع: “أيها المضلل الكاذب، كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه، وليس مليونًا كما تدعي، هذا بالإضافة إلى 111 مليون جنيه مستحقة للنادي طرف الشركة الراعية من شهر يوليو الماضي وحوالي 23 مليون جنيه، هي مكافأة فريق الزمالك لحصوله على مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، هذا بالإضافة إلى 8 مليون جنيه الغرامه التي وقعها اتحاد الكرة علي حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي و32 مليون جنيه، هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا علي اللاعب الهارب إلي نادي المبادئ محمود كهربا، إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد احداد.

وأشار: “ارحلوا أيها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم أكبر منكم بكثير”.