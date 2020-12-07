استمرار إصابة أوباما وجمعة بكورونا.. ومسحة جديدة خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

استمرت إصابة ثنائي الزمالك يوسف "أوباما" وعبد الله جمعة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليستمر ابتعادهم عن العمل في القلعة البيضاء.

وأكد مصدر لـ"يلا كورة" في نادي الزمالك أن عبد الله جمعة ويوسف "أوباما" سيخضعان لمسحة طبية جديدة خلال 48 ساعة أملاً في تحويل النتيجة من إيجابية إلى سلبية.

وتغيب الثنائي عن نهائي دوري أبطال إفريقيا ومواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، وخسر الزمالك المباراتين.

ويسعى الزمالك لاستعادة جمعة وأوباما لبداية الموسم الجديد بحضورهما أملاً، في العودة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية من جديد بعد الإخفاق في الموسم الماضي بخسارة الدوري والكأس ودوري الأبطال لصالح الأهلي.