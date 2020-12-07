وكيله لـ" الخليج 365" الأهلي يفعًل عقد مروان محسن ومن ينتقدونه لا يفهمون أكثر من موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الأهلي، عن تفعيل عقد اللاعب بشكل رسمي مع ناديه لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال النحاس في تصريحات لـ" الخليج 365" : مروان باقٍ مع الأهلي وعقده الجديد لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم الجديد وهناك قناعة تامة داخل النادي بما يقدمه مع الفريق".

أضاف :"بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مقتنع جدا بمروان محسن ويري أن له دور كبير مع الفريق، كما أنني بشكل شخصي أري أن مروان كان أحد أفضل اللاعبين في مباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش رغم الضغوط التي يتعرض لها في الوقت الحالي".

وواصل:" أعتقد أن من ينتقدون مروان محسن لا يفهمون كرة قدم أكثر من بيتسو موسيماني او من سبقه في تدريب الأهلي.. أي مدرب قاد الفريق الأحمر اعتمد على مروان بشكل أساسي في تشكيلة الفريق وهو ما يؤكد أنه لاعب كبير ومفيد لناديه بعيدا عن ما نسمعه من تصريحات وأقاويل في الاستديوهات التحليلة أو علي مواقع التواصل الإجتماعي ".

وأتم :" ما ينقص مروان فقط هو غياب التوفيق عنه في التعامل مع بعض الكرات، لكن هذا لا يمنع أنه يبذل مجهود كبير في الملعب ويذهب مع كل كرة أمام مرمى الخصوم".