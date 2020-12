رقم قياسي جديد لـ"محمد صلاح" مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انفرد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول برقم قياسي جديد خلال مسيرته مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الحسابات الرسمية لليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحصائية ترصد أفضل معدل تهديفي بين لاعبي الريدز في تاريخ بريميرليج، الذين شاركوا في 50 مباراة أو أكثر مع الفريق.

وتصدر محمد صلاح القائمة، حيث يمتلك أفضل معدل أهداف في المباراة الواحدة بين لاعبي الريدز تاريخيًا في الدوري الإنجليزي (0.695 هدف في كل مباراة).

وسجل صاحب الـ28 عاما 82 هدفًا في 118 مباراة لعبها مع ليفربول في بريميرليج على مدار أربعة مواسم، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز قادمًا من روما الإيطالي في موسم 2017/2018.

واقتصرت الإحصائية على اللاعبين الذين شاركوا في 50 مباراة أو أكثر مع ليفربول.

وجائت القائمة كالتالي:

1- محمد صلاح (0.695 هدف في المباراة الواحدة) سجل 82 هدفًا في 118 مباراة.

2- فيرناندو توريس (0.637 هدف في المباراة الواحدة) سجل 56 هدفًا في 102 مباراة.

3- لويس سواريز (0.627 هدف في المباراة الواحدة) سجل 118 هدفًا في 216 مباراة.

4- مايكل أوين (0.546 هدف في المباراة الواحدة) سجل 118 هدفًا في 2016 مباراة.

5- ساديو ماني (0.489 هدف في المباراة الواحدة) سجل 67 هدفًا في 137 مباراة.

