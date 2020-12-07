رسميا.. تعافي وليد سليمان من الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتعرض سليمان للإصابة بالفيروس قبل عدة أسابيع، ليغيب عن مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" كتب سليمان: "حابب أشكر الناس اللي كلمتني وسألت عليا ودعت لنا بالشفاء".

وأضاف: "أنا وسلمي وسليم الحمد لله خفينا.. النتيجة سلبية، وحالتنا كويسة الحمد لله".

وتابع: "جبيت أطمئن كل الناس اللي بتحاول تكلمني وأطمن الجمهور.. شكرًا ليكم جدا".

من جانبه، أعلن الأهلي أن المسحة الطبية التي أجراها وليد سليمان جاءت ‏سلبية، بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال ‏الأيام الماضية.‏

وأشار النادي عبر موقعه الرسمي أن سليمان سينتظم في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسات المحلية والإفريقية.‏

جدير بالذكر أن محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي قد قال صباح اليوم الاثنين في تصريحات إذاعية إن اللاعب غادر المستشفى مضيفًا أنه سيجري مسحة جديدة للاطمئنان على حالته الصحية.