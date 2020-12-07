الأهلي يعلن تعافي وليد سليمان من فيروس كورونا

جاءت المسحة الطبية التي أجراها وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال ‏الأيام الماضية.‏ اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال ‏الأيام الماضية.‏ وكان وليد سليمان قد غاب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعرضه للإصابة بفيروس ‏كورونا.‏ وينتظم سليمان في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسات المحلية والإفريقية.‏

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