الهلال يلدغ الرائد بهدف البليهي و ينفرد بصدارة الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا مهمًا علي نظيره فريق الرائد بهدف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين علي استاد الملك عبدالله ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين.

سجل هدف الهلال علي ال بليهي في الدقيقة 83 من زمن اللقاء بهذة النتيجة يحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة

في حين يأتي نادي الرائد في المركز الثامن برصيد 10 نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره فريق الوحدة يوم الاحد 13 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة، بينما يستضيف فريق الرائد نظيره فريق الفيصلي يوم السبت 12 ديسمبر المقبل.