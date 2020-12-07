خافيير اجيري مديراً فنياً لمونتيري المكسيكي

أعلن نادي مونتيري المكسيكي رسمياً عن تعيين خافيير اجيري المدرب السابق للمنتخب الوطني مديراً فنياً للفريق خلفاً لمواطنه أنطونيو محمد بعد اقالته من منصبه قبل اسبوعين.
ويعود أجيري للعمل مجدداً بالدوري المكسيكيبعد 19 عاماً كاملة منذ تجربته الأخيرة مع فريق باتشوكا عام 2001، قبل انت يتولي مهمة تدريب المنتخب المكسيكي في 2002.
وخاض اجيري عدة تجارب خارج المكسيك بداية من اوساسونا وريال سرقسطة الإسبانيين، قبل أن يعود لتدريب منتخب بلاده مرة اخري في 2009.
ويمتلك اجيري تجرتين في المنطقة العربية من خلال تدريبه لفريق الوحدة الإماراتي ومنتخب مصر، قبل ان يعود الي الدوري الاسباني عبر بوابة فريق ليجانيس.
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