أبها يفوز علي الفتح بثلاثية في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق أبها فوزا مهما على نظيره فريق الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين علي ملعب نادي الفتح في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

أحرز أهداف أبها كارلوس ستراندبيرج و كريج قودوين في الدقائق 8 ، 18 ، 82 من زمن اللقاء. بينما أحرز هدف الفتح الوحيد سفيان بن دبكة من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من زمان اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادي أبها

المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، في حين ياتي نادي الفتح في المركز الثامن بنفس عدد النقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة.

يستعد فريق أبها لمواجهة نظيره فريق التعاون يوم السبت 12 ديسمبر، بينما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره فريق الباطن ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.