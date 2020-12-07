الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات الاسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، نتائج الإسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ، بإقامة 207 مباراة في 23 محافظة ، تحت شعار " مصر أولاً ..لا للتعصب

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وأنتهت 166 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 41 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرزا اللاعبون 802 هدف ، وجاءت مراكز شباب قنا

الأعلى تهديفاً ب56 هدفاً ومراكز شباب شمال سيناء الأقل ب14 هدفاً خلال منافسات الأسبوع الرابع لدوري مراكز الشباب .

يذكر أنه تم تأجيل بعض المباريات في عدد من المحافظات نظراً لظروف الجوية السيئة التي مرت بها بعض المحافظات ، وتم تقديم مباريات محافظات المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب.