حالات كورونا اليوم| الفيروس يهاجم نجم الاهلي قبل مباراة النصر المُرتقبة

سيفتقد الاهلي إلى جهود نجمه الكبير وهدافه السوري، عمر السومة، خلال مباراة النصر، يوم السبت المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

يأتي ذلك بعدما تأكد تعرض عمر السومة إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بحسب ما أوضحته الفحوصات التي أجراها النجم السوري.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مساندة كبيرة لهداف الاهلي، وإشادة بما يقدمه داخل الملعب، وكذلك أخلاقه وانضباطه مع ناديه على مدار سنوات، وتمنى المغردون عودة السومة سريعًا إلى الملاعب.

وكان عمر السومة قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر نوفمبر المنصرم وفقًا لما أعلنتهُ لجنة مسابقة الدوري.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة جمعها من أصل 21 ممكنة، إذ خسر في مناسبتين، وسقط بفخ التعادل مرة وحيدة.

..