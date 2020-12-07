باريس سان جيرمان للعبور ومعركة طاحنة بين يونايتد ولايبزيغ 

يحتاج باريس سان جيرمان وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم إلى نقطة تعادل مع باشاك شهير التركي الثلاثاء ليبلغ الدور ثمن النهائي، في مجموعة ثامنة تشهد مواجهة طاحنة بين مانشستر يونايتد الألماني ومضيفه لايبزيغ الألماني.



وقد يستمر الصراع في هذه المجموعة حتى الثواني الأخيرة، في ظل تساوي سان جيرمان ولايبزيغ ويونايتد بتسع نقاط، مقابل 3 للفريق التركي الذي فقد أمله بالتأهل وحتى باحتلال المركز الثالث الذي يخوّله الانتقال الى بطولة الدوري الأوروبي الرديفة "يوروبا ليغ".



وبرغم حاجته إلى نقطة التعادل أمام ضيفه، قال الألماني توماس توخل مدرب سان جيرمان الذي فاز ذهاباً على أرض الفريق التركي 2-0، إن "الاقتراب من التأهل ليس تأهلاً".



وسيتأهل الفائز من مباراة لايبزيغ ويونايتد، فيما تمنحهما نقطة التعادل التأهل سويا بحال خسارة مستبعدة لسان جيرمان.



بدوره، قال نجم سان جيرمان البرازيلي نيمار بعد فوز فريقه على أرض مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة الخامسة "نحن مدركون تماماً أن المباراة المقبلة ستكون غاية في الصعوبة".



وبعد بداية كارثية هذا الموسم في الدوري المحلي، ارتقى يونايتد إلى المركز الخامس بأربعة انتصارات توالياً، بفارق خمس نقاط عن توتنهام وليفربول مع مباراة مؤجلة، فيما يتصدر سان جرمان ترتيب الدوري الفرنسي كالعادة، بفارق نقطتين عن ليل وليون.



ولن يسافر ثنائي الهجوم إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال لمواجهة لايبزيغ بسبب إصابة عضلية.



دورتموند للصدارة

وبعد ضمانه التأهل، يبحث بوروسيا دورتموند الألماني عن تصدر المجموعة السادسة، بحال فوزه على زينيت الروسي أو تعادله معه بموازاة تعادل لاتسيو الايطالي مع بروج البلجيكي، أو أيا تكن نتيجته بموازاة خسارة لاتسيو مع بروج.



ويحتل فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الصدارة مع 10 نقاط، مقابل 9 للاتسيو و7 لبروج.



قال جناح بروج المعار من أياكس الهولندي نوا لانغ "نملك سبع نقاط ونحن متعطشون للمزيد. عقبة إضافية ضد لاتسيو"، علماً بأن بروج سيتأهل بحال عودته بالنقاط من أرض فريق العاصمة الايطالية.



وفي المجموعة الخامسة، قضي الأمر بتصدر تشيلسي الإنكليزي وتأهل اشبيلية الإسباني إلى ثمن النهائي، بالاضافة إلى حلول كراسنودار الروسي ثالثاً وخروج رين الفرنسي.



ويلعب تشيلسي (13 نقطة) مع كراسنودار (4) ورين (1) مع اشبيلية (10).



المصدر: فرانس برس