شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يمتلك 192 مليون جنيه.. كفى تضليلًا وكذبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الموقوف بيانًا عاجلاً بعد الفيديو الذي بثه أمس عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعى، بخصوص ما تردد من أنه ترك النادى وخزينته ليس فيها سوى مليون جنيه.

وقال المستشار مرتضى منصور في بيانه: «من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي، إلى من يحاول أن يُضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ويخدعهم بالكَذب مدعيًا أن خَزينة النادي لم يكن بها سوي مليون جنيه فقط، وللأسف هو كَاذب لأنني عندما تَركت النادي، رغمًا عني بعد اختطافه كان في خَزينة النادي 10 مليون جنيه، أرسلهم النادي المصري، وحوالي 4 مليون جِنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري بالإضافةِ إلى 4 مليون جنيه، كانوا متواجدين في الخَزينة من حَصيلة الاشتراكات».

وأضاف رئيس نادى الزمالك الموقوف في بيانه: «أيها المُضلل الكَاذب خزينة النادي كان بها حوالي 18 مليون جنيه، وليس مليونًا كما تَدعي.. هذا بالإضافة إلى 111 مليون جِنيه مستحقة للنادي طَرف الشركة الراعية من شهرِ يوليو الماضي، وحَوالي 23 مليون جنيه، هي مكافأة فريق الزمالك لحصُوله على مَركز الوصيف رغمًا عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا بالإضافة إلى 8 مليون جِنيه قيمة الغرامة التي وقعَها اتحاد الكرة على حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي، و32 مليون جنيه قيمه الغرامة التي وَقعها الاتحاد الدولي الفيفا على اللاعب محمود كهربا».

وختم المستشار مرتضى منصور بيانه: «إذن أيها الكاذب.. نادي الزمالك يَملك 192 مليون جِنيه، ولكنك فَاشل لم تتمكن من تحصيلهم، فكفى تضليلًا وكذبًا، وكفى أنَكم لم تَستطيعوا التعاقد مع أي لاعب، منذ أن فتح باب القيد، إلى أن تم غَلقه؛ إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى؛ وهو حمزة المثلوثي، وعودة أحمد فتوح، وحميد الحداد.. ارحلوا فنادي الزمالك العظيم أكبر منكم بكثير».

بيان عاجل من المستشار مرتضي منصور بعد فيديو المؤامرة