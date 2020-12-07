- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من الصحف الإنجليزية فى مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت امس مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون , بفوز ليفربول باربعة اهداف مقابل لاشئ وشارك محمد صلاح اساسيا فى المباراة وقدم اداءا مميزا حيث سجل هدفا وصنع اخر , وتم تقييمه من العديد من الصحف الانجليزية كأفضل اللاعبين فى ليفربول فى هذه المباراة حيث كان متوسط تقييمه 8.2 درجة وهي نفس الدرجة التى حصل عليها اللاعب فينالدوم ايضا , ليكونوا بذلك افضل لاعبي ليفربول امام وولفرهامبتون يليهم هندرسون بمتوسط درجات 8.1 درجة ثم ساديو ماني بمتوسط 8.0 درجة ,
وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول من الصحف الانجليزية ومتوسط تقييمهم العام وذلك فى مباراتهم أمام وولفرهامبتون.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تقييم محمد صلاح من الصحف الإنجليزية فى مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.