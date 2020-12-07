شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الإعلان عن طبيب الأهلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة الطبية بالنادى الأهلى برئاسة محمد شوقى جلسة مع الجهاز الفني للأهلي لاختيار طبيب جديد خلفاً لخالد محمود.



ورحل طبيب الأهلي إلى العمل بأهلي جدة السعودي بعد 6 أعوام قضاها مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء، وينتظر أن تشهد اللجنة مناقشة السير الذاتية التي تلقتها اللجنة الطبية لاختيار الأفضل للانضمام للجهاز الفنى خلال الأيام المقبلة وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي «هناك عدة خيارات متاحة أمامنا، نسعى لاختيار الأفضل من بينها، سنستقر على القرار النهائي في غضون 10 أيام تقريبا».



وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن الجهاز الفني استعان بأسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين خلفا لخالد محمود بشكل مؤقت، حيث تواجد مع الفريق في نصف نهائي ونهائي كأس مصر.