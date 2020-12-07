تعرف على سبب غياب مهاجم الأهلي السعودي عن مباراة السبت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي السعودي ، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج المسحة الطبية التي أجراها وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

وبذلك، يفقد الفريق الأهلاوي هدافه السوري صاحب الـ4 أهداف هذا الموسم، في مواجهة النصر، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفصل السومة، الذي توج بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، هدف واحد ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، حيث يتساوى حالياً مع ناصر الشمراني بـ126 هدفاً لكل منهما.

وسقط الفريق الأهلاوي، أمام ضمك، بالخسارة 4-3 في الجولة الماضية، بعد أن فرط في تقدمه 3-1، في اللقاء الذي جمعهما، السبت، على ملعب سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، لحساب الجولة السابعة من الدوري. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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