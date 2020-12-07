شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلي يكشف تفاصيل عودته لقلعة الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلي عن بالغ سعادته بالعودة من جديد لصفوف بيته بعد غياب طويل، مشيراً إلى أنه قدم كل التنازلات من أجل إرتداء قميص الدراويش من جديد.

وانضم صبحي، بجانب المدافع التونسى الدولى مروان صحراوي، لصفوف الفريق قبل ساعات قليلة من انتهاء القيد خلال الميركاتو الصيفى.

وأضاف قائد الدراويش :«كان لدى حلم هو ختام مشواري في النادى الذي قضيت فيه معظم حياتى ودافعت عن مرماه واعتبره بمثابة روحى ،وأتطلع للمساهمة بخبراتى في عودته لمنصات التتويج من جديد تحت قيادة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى».

وأتبع حديثه :«خلال فترات الانتقالات الماضية كنت أرغب في العودة لفريقى وهو ما تحقق بالفعل ،أود أن أشكر المهندس إبراهيم عثمان صاحب الفضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى في الظهور بقميص الإسماعيلى الذي يتمناه أي لاعب مرة آخرى».

واسترجع الحارس المتوج بأخر لقب دورى عام 2002 الذكريات قائلا :«المهندس إبراهيم عثمان كان أول من وثق في قدراتى وكان مساندا لى في مشاركتى الأولى مع الفريق الأول حينما كنت شابا في مقتبل العمر حيث حرص على تدعيمى ومساندتى لحماية عرين الدراويش».

واختتم حديثه :«الفريق أبرم صفقات جيدة تستطيع إعادته لمساره الطبيعى وسأقاتل مع جميع زملائى بالفريق من أجل بدء صفحة جديدة لنيل لقب البطولة العربية وإسعاد جماهيرنا التي أعلم مدى اشتياقها للحصول على بطولة بعد غياب».