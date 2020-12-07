شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وليد سليمان و نجله من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن تعافيه ونجله سليم من فيروس كورونا، وذلك عقب تحول نتيجة مسحتهما الأخيرة، من إيجابية إلى سلبية.
وكتب وليد سليمان، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: «حابب أشكر كل الناس اللى كلمتنى، وسألت عليا ودعتلنا بالشفاء الحمدلله أنا وسلمى وسليم خفينا والنتيجة سلبية وحالتنا كويسة الحمد لله حبيت أطمن كل الناس اللى بتحاول تكلمنى وأطمن الجمهور شكرًا ليكم جدًا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء وليد سليمان و نجله من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.