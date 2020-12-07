شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يهنئ الخطيب بتتويج الأهلي بالثلاثية بمكالمة هاتفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هناه خلالها بحصول الأهلي علي لقب كأس مصر والحصول علي الثلاثية الدورى والكأس ودوري أبطال افريقيا، كما أرسلت اللجنة المؤقتة تهنئة لادارة الأهلي مصحوبة بـ " بوكيه ورد " في اطار حرص إدارة الزمالك علي عودة العلاقات الطيبة بين الأهلي خاصة ومع جميع الأندية بصفة عامة، وإزالة روح التعصب بين الناديين.

من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وركز باتشيكو على تدريبات الكرة وتطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران.

وقام باتشيكو بتكليف معاونيه مدحت عبد الهادي واليكس كوستا بالإشراف على تنفيذ اللاعبين للبرنامج المحدد في المران.

وانطلق مران الزمالك اليوم بعدة اجتماعات في مقدمتها اجتماع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو باللاعبين، وكذلك اجتماع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.

في نفس السياق تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع ايمن يونس رئيس لجنة الكرة في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة وتم خلالها اثناء العندليب عن استقالته التي تقدم بها أمس ، واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة .

وعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية جمعته مع عبد الحليم علي وايمن يونس ، تم خلالها تقريب وجهات النظر بين أيمن يونس وعبد الحليم على ليتراجع الأخير عن استقالته.

كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.