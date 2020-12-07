شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يجتمع مع باتشيكو لبحث توفير طلبات لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، على الاجتماع بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على هامش المران الذى أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وتحدث قاسم مع المدير الفنى حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أى طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام السبت بمواجهة المقاولون العرب فى إطار سعى جهاز الكرة لتلبية كل طلبات المدير الفنى وكافة اللاعبين.

كما حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وطالب باتشيكو اللاعبين خلال المران بالتركيز فى المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري العام السبت المقبل أمام المقاولون العرب، وأكد المدير الفني للاعبين أهمية ضربة البداية وضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة للمنافسة على لقب الدوري مبكرا.

وفى نفس السياق تواجد عبد الحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة وتم خلالها إثناء العندليب عن استقالته التى تقدم بها أمس، واجتمع عبد الحليم علي مع أشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبى الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة .

وعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية جمعته مع عبد الحليم على وأيمن يونس، تم خلالها تقريب وجهات النظر بين أيمن يونس وعبد الحليم على ليتراجع الأخير عن استقالته.

كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.