شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكرى بعد انتقاله للمقاولون: "أتمنى يكون موسم خير وأعوض كل اللى فات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد شكرى، لاعب الأهلى والمصرى وإنبى السابق، عن سعادته بالانتقال إلى المقاولون العرب، خلال الموسم الجديد، متمنيا أن يكون موسم خير، وكتب شكرى عبر حسابه على إنستجرام، "بداية موسم جديد مع فريق كبير، أتمنى من ربنا يكون موسم خير والواحد يقدر يعوض كل اللى فاتوا إن شاء الله".





وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة عن ضم أحمد شكرى لاعب الأهلى السابق وإنبى الحالى، وذلك فى إطار خطة ذئاب الجبل لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إنه تم التعاقد من اللاعب بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، وخضع شكرى للكشف الطبى قبل التوقيع على العقود.





من ناحية أخرى، كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام لنادى المقاولون العرب، استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك، فى الأسبوع الأول لمسابقة الدورى العام والمقرر لها السبت المقبل، وقال علاء عبد الغنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الأمور تسير بصورة طبيعية ونستعد على قدم وساق لمواجهة الزمالك، كل الظروف مهيأة لتقديم مباراة قوية فى افتتاح الدورى".

وأضاف عبد الغنى: "التأهل الأفريقى فى أول ظهور بالكونفدرالية على حساب بطل جيبوتى منحنا دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة الزمالك، لاسيما فى ظل الدعم الذى نتلقاه من مجلس إدارة المقاولون العرب، ونسعى لتقديم موسم مميز يشبه أداء الموسم الماضى".

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، أحمد عبد العزيز، باسم على وأحمد مجدى.

وكان المقاولون، حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.