شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما مصير انتخابات اتحاد الكرة بعد تجميد الجمعيات العمومية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الغموض داخل اتحاد الكرة، بشأن مصير الانتخابات المقبلة والتى كان من المقرر إقامتها قبل 31 يناير المقبل، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد بيان وزارة الرياضة الأخيرة بتجميد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لجميع الهيئات الرياضية والشبابية بسبب فيروس كورونا المستجد.

س: هل ينطبق قرار وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على اتحاد الكرة؟

ج: بالفعل ينطبق القرار على اتحاد الكرة، لأن بيان الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية يشمل جميع الاتحادات والهيئات الرياضية بما فيها اتحاد الكرة الذى تديره حالياً اللجنة الخماسية.

س: هل أرسلت اللجنة الأولمبية خطاباً بهذا المعنى إلى اتحاد الكرة؟

ج: نعم، أرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى اتحاد الكرة لإيقاف إجراءات الدعوة للجمعية العمومية العادية لعقد الانتخابات قبل 31 يناير المقبل.

س: وما موقف اتحاد الكرة؟

ج: أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإخطاره بقرار اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بمنع إقامة الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، بعدما أرسلت اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى خلال الساعات الماضية.ويأتى خطاب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى الفيفا رداً على طلب الأخير الدعوة لجمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات قبل 31 يناير المقبل، إلا أن قرار اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة يحول دون تنفيذ تعليمات الفيفا.

س: هل يستطيع الفيفا أن يرفض قرار اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة؟

ج: جمال محمد على نائب اتحاد الكرة يؤكد أن الفيفا لا يملك إلا أن يرضخ لقرار الدولة المصرية لأنه قرار بات ويأتى لظروف قهرية للحد من وباء كورونا المستجد.

س: ما نص بيان وزارة الرياضة؟

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن مصير الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، جاء نصه كالتالى: "فى ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناءً على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات، فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الأدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة.

وتقوم الوزارة بمتابعة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية التى ستصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك لتحديد المواعيد الجديدة التى ستعقد خلالها الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية وذلك قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقاً بالموعد الجديد للانعقاد وذلك فى ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء