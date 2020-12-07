شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام بن شرقى وطارق حامد فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، فى انطلاقة مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق الأبيض سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 5 مباريات بالمسابقة المحلية، حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ويليها مباراة سموحة فى الجولة الثالثة، ثم مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول والتى ستجمع بينهما فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وأخيرًا يلتقى الأبيض نظيره إنبى فى خامس مباريات المسابقة المحلية هذا الموسم، أما المقاولون العرب، فسيخوض المباراة بمعناويات مرتفعة، خاصة بعدما نجح فى عبور الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية التى يشارك فى نسختها الجارية، بعدما فاز على فريق أرتا سولار، بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب دور الـ64 من البطولة الإفريقية ليتأهل بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 10/0، لمواجهة نظيره النجم الساحلى فى دور الـ32 من البطولة.