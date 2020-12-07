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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المصرى ينهى أزمة مستحقات التوأم بـ"شيكين" من أجل قيد لاعبيه الجدد، اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكر للمنتخب أواخر ديسمبر.
اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكر للمنتخب أواخر ديسمبر
رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبى خلال شهر ديسمبر الجارى وتحديدا فى الفترة من 20 حتى 28 من الشهر ذاته، فى ظل ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدورى الجديد الذى سيشهد العديد من التوقفات ويرغب اتحاد الكرة فى الحفاظ على انتظام مواعيد مبارياته منعا لأى أزمات تهدد استكمال الموسم الجديد.
المصرى ينهى أزمة مستحقات التوأم بـ"شيكين" من أجل قيد لاعبيه الجدد
أنهى مسئولو المصرى البورسعيدى أزمة المستحقات المالية للتوأم حسام وإبراهيم حسن بحصول المدرب على شيكين مستحقين، أحدهما فى شهر يناير المقبل والثانى فى شهر يوليو من العام المقبل، حتى يتسنى للفريق الساحلى قيد لاعبيه الجدد فى سجلات اتحاد الكرة.
ديانج يعود لتدريبات الأهلي غداً بعد التعافى من "كورونا"
ينتظم المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى مران الفريق غدا، الثلاثاء، بعدما تعافى من فيروس "كورونا" الذى حرمه من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية، قبل أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء تعافى اللاعب من الفيروس وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات والمباريات، ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم 13 ديسمبر الجاري فى انطلاقة بطولة الدورى الممتاز.
تأكد غياب حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري عن مواجهة الافتتاح للفريق أمام بيراميدز في الجولة الأولى لبطولة الدوري والمقرر أقامتها يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي حيث مازال يعاني اللاعب بالام فى الركبة ما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بإخراج اللاعب من حسابتاهم الفنية في مواجهة بيراميدز.
الأهلى يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى واقتراب تعافيه من كورونا
أعلن الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا. وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".
اتحاد الكرة: إيقاف اللاعب وخصم نقاط بالموسم المقبل حال تأخر سداد الغرامات
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، وضع بند فى اللائحة الجديدة الخاصة بالموسم الكروى 2020 -2021، يتضمن إيقاف اللاعب فى حال توقيع غرامة مالية عليه وتأخر اللاعب فى سدادها شهراً، حيث سيتم تغليظ العقوبة الموقعة عليه بعد أسبوعين قبل أن يتم إيقافه فى حال مرور شهر على العقوبة دون سدادها.
وضع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، برنامجاً خاصاً لتجهيز حارس الفريق الجديد محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لتدعيم حراسة مرمى الفريق بعد رحيل عامر عامر لسيراميكا، خاصة مع اقتراب بدء مسابقة الدورى للموسم الجديد مطلع الأسبوع المقبل ليكون الحارس جاهزاً للاستعانة به فى أى وقت.
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