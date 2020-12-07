تأكد غياب حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري عن مواجهة الافتتاح للفريق أمام بيراميدز في الجولة الأولى لبطولة الدوري والمقرر أقامتها يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي حيث مازال يعاني اللاعب بالام فى الركبة ما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بإخراج اللاعب من حسابتاهم الفنية في مواجهة بيراميدز.

الأهلى يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى واقتراب تعافيه من كورونا

أعلن الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا. وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

اتحاد الكرة: إيقاف اللاعب وخصم نقاط بالموسم المقبل حال تأخر سداد الغرامات

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، وضع بند فى اللائحة الجديدة الخاصة بالموسم الكروى 2020 -2021، يتضمن إيقاف اللاعب فى حال توقيع غرامة مالية عليه وتأخر اللاعب فى سدادها شهراً، حيث سيتم تغليظ العقوبة الموقعة عليه بعد أسبوعين قبل أن يتم إيقافه فى حال مرور شهر على العقوبة دون سدادها.