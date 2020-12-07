شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى لوزير الرياضة: أنت خالفت الدستور والقانون واللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد قراره الأخير بإيقاف واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب الشرعي من الجمعية العمومية للزمالك.

وقال منصور، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية: الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة خالف الدستور والقانون واللائحة وأتحدى أن يكون عنده رد قانوني على قراره بتشكيل لجنة ثلاثية لتسيير أعمال النادي.

وتابع: وزير الرياضة خالف اللائحة المالية في المواد 52 و53 واتخذ قرارا خاطئا، فضلا عن أن القانون لا يعطيه هذا الحق وحتى استناده للائحة الزمالك بتعيين هذه اللجنة غير قانوني لعدم وجود نص ينص على تعيين لجنة إلا قبل الانتخابات فقط.

وطالب رئيس الزمالك الوزير بمراجعة نفسه وقال: القضاء سيفصل بينى وبين وزير الرياضة الذي لم يصدر أي قرار عندما كان يتوجب عليه إصدار قرار وعاد وأصدر قرارا عندما كان لا يجب أن يتخذ قرارا، مؤكدا أن الزمالك وفريقه وجمهوره هم من سيدفعون الثمن بسبب وزير الرياضة.