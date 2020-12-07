شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على يتواجد فى مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد عبدالحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام. واجتمع عبدالحليم على مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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