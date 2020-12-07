شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين باتشيكو ولاعبى الزمالك على هامش المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة. وطالب باتشيكو اللاعبين خلال المران بالتركيز في المرحلة الاخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل امام المقاولون العرب. واكد المدير الفني للاعبين اهمية ضربة البداية وضرورة التركيز في المرحلة القادمة للمنافسة على لقب الدوري مبكرا. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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