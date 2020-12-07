شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فتيات «الصور العارية» رجعوا الزمالك تاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنكر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المجمد بقرار وزير الرياضة ما يحدث داخل نادي الزمالك منذ رحيله عن النادي بعد قرار الوزير. وقال مرتضي في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: للأسف نادي الزمالك سيعود مرة أخرى للبلطجة والصراعات والازمات. وتابع: انا مش مصدق نفسي ان بعض الفتيات صاحبات الصور العارية عادوا للنادي مرة أخرى بعدما قمت بإلغاء عضوياتهم بسبب بعض الصور العارية وغير الأخلاقية واكد أن للأسف البودي جاردات عادوا للنادي ويهددون الأعضاء. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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