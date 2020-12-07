شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك عودة أشرف بنشرقي لاعب الزمالك للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة ضد طلائع الجيش في كأس مصر.

واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة مع اللاعب للاطمئنان عليه قبل بداية المران.

كما استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على عودةة محمود حمدة الونش، مداعف الفريق، لقيادة خط الدفع فى مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتى لحقت به قبل مباراة فريقه أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى خسرها الأبيض بهدفيم مقابل هدف، ليتوج المارد الأحمر باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه.